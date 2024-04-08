Реал Мадрид – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку між "вершковими" та "городяниами".

У вівторок, 9 квітня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє з "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" відбудеться у середу, 17 квітня, на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

У півфіналі переможцець пари "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" зустрінеться з тріумфатором протистояння "Арсенал" – "Баварія".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".