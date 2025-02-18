Реал Мадрид – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу-відповіді плейоф Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли спробує взяти реванш у "вершкових" за поразку в першій грі та пробитися до 1/8 фіналу.

У середу, 19 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна та "Манчестер Сіті".

Чинні чемпіони Іспанії та Англії зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому поєдинку між командами, який відбувся 11 лютого в Англії, "Реал" на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над "Манчестер Сіті" (3:2). Переможець двоматчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".