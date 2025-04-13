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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Реал Мадрид – Арсенал: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У першій грі "каноніри" розгромили "вершкових" з рахунком 3:0.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – "Реал" Мадрид

"Арсенал" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

У середу, 16 квітня, мадридський "Реал" прийматиме лондонський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У складі "канонірів" грає українець Олександр Зінченко, тоді як за "вершкових" виступає його співвітчизник – голкіпер Андрій Лунін.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Лондоні, англійський клуб знищив мадридців з рахунком 3:0.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Арсенал

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид – "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Реал". На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия – 4,25. Виграш "Арсенала" – 4,80.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики вже віддають перевагу лондонцям після їхньої розгромної перемоги в першому поєдинку. На вихід команди Мікеля Артети до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,14. Прохід "бланкос" до наступної стадії турніру – 5,60.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою". У першому матчі паризький клуб здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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