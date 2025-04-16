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Реал Мадрид – Арсенал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Чинний переможець головного клубного євротурніру спробує взяти реванш за розгромну поразку в першому поєдинку.
У середу, 16 квітня, мадридський "Реал" прийме лондонський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Лондоні, англійський клуб знищив "вершкових" з рахунком 3:0.
Зазначимо, що кольори "канонірів" захищає українець Олександр Зінченко, тоді як за мадридців виступає його співвітчизник – голкіпер Андрій Лунін, який не потрапив до заявки на гру через травму.
Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі виявився сильнішим за англійську "Астон Віллу" (3:1, 2:3).