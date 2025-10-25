- Дата публікації
Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ла Ліги
Перше в сезоні Ель Класико відбудеться 26 жовтня в Мадриді.
У неділю, 26 жовтня, мадридський "Реал" прийме каталонську "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.
Після дев'яти турів "Реал" (24 очки) очолює таблицю Примери, випереджаючи "Барселону" на 2 бали.
Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона
В Україні поєдинок "Реал" Мадрид – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Реал". На перемогу мадридців приймаються ставки з коефіцієнтом 2,01. Нічия – 4,30. Виграш "Барселони" – 3,25.
Нагадаємо, цього тижня "синьо-гранатові" та "вершкові" здобули перемоги в Лізі чемпіонів: "Барселона" знищила "Олімпіакос" (6:1), а "Реал" обіграв "Ювентус" (1:0).