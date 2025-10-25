ТСН у соціальних мережах

Проспорт
90
1 хв

Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

Перше в сезоні Ель Класико відбудеться 26 жовтня в Мадриді.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Барселона"

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

У неділю, 26 жовтня, мадридський "Реал" прийме каталонську "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Після дев'яти турів "Реал" (24 очки) очолює таблицю Примери, випереджаючи "Барселону" на 2 бали.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Реал". На перемогу мадридців приймаються ставки з коефіцієнтом 2,01. Нічия – 4,30. Виграш "Барселони" – 3,25.

Нагадаємо, цього тижня "синьо-гранатові" та "вершкові" здобули перемоги в Лізі чемпіонів: "Барселона" знищила "Олімпіакос" (6:1), а "Реал" обіграв "Ювентус" (1:0).

