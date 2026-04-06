Реал Мадрид — Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стежте на нашому сайті за перебігом першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і мюнхенською "Баварією".

"Реал" Мадрид — "Баварія"

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 7 квітня, мадридський "Реал" зіграє з мюнхенською "Баварією" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Реал" закінчив основний раунд Ліги чемпіонів на 9-му місці, потрапивши до стикових матчів плейоф, де переміг португальську "Бенфіку" (1:0, 2:1). В 1/8 фіналу іспанський гранд обіграв англійський "Манчестер Сіті" (3:0, 2:1).

"Баварія" фінішувала на другій позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де розгромила італійську "Аталанту" (6:1, 4:1).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид — "Баварія".

Зазначимо, що матч-відповідь між "Баварією" та "Реалом" відбудеться у середу, 15 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

