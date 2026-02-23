- Дата публікації
Реал Мадрид — Бенфіка: де і коли дивитися матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів
Лісабонці спробують взяти реванш у мадридців за поразку в першому поєдинку та завоювати путівку до 1/8 фіналу турніру.
У середу, 25 лютого, мадридський "Реал" прийме лісабонську "Бенфіку" в матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 17 лютого в Ліабоні й завершилася мінімальною перемогою "Реала" (1:0).
Де дивитися матч Реал Мадрид — Бенфіка
В Україні поєдинок "Реал" Мадрид — "Бенфіка" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.