Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

"Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

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У суботу, 5 липня, мадридський "Реал" і дортмундська "Боруссія" зійдуться в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

"Боруссія" Дортмунд вийшла до плейоф з першого місця групи F. Підопічні Ніко Ковача зіграли внічию з бразильським "Флуміненсе" (0:0), здолали південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" (4:3) та обіграли південнокорейський "Ульсан" (1:0). В 1/8 фіналу "джмелі" перемогли мексиканський "Монтеррей" (2:1).

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"Реал" Мадрид пробився до плейоф з першої позиції квартету H. Іспанський гранд зіграв унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграв мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромив австрійський "Зальцбург" (3:0). В 1/8 фіналу "вершкові" здолали італійський "Ювентус" (1:0).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд

В Україні матч "Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд

Фаворитом матчу букмекери вважають "Королівський клуб". На перемогу підопічних Хабі Алонсо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,25. Виграш дортмундців за підсумками 90 хвилин поєдинку – 5,00.

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На вихід "Реала" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33. Тріумф "Боруссії" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 3,45.

Переможець пари "Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд в півфіналі зіграє з тріумфатором матчу ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина).

Раніше повідомлялося, що визначено всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.