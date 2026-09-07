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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Реал Мадрид — Інтер: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 8 вересня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

У вівторок, 8 вересня, мадридський "Реал" прийме міланський "Інтер" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Торік "вершкові" дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де програли мюнхенській "Баварії" із загальним рахунком 4:6 за сумою двох матчів. "Нерадзуррі" на стадії стикових поєдинків сенсаційно вилетіли від норвезького "Буде-Глімта" (2:5 за підсумками двох зустрічей).

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид — Інтер

Фаворитом матчу букмекери вважають "Реал". На перемогу підопічних Жозе Моурінью можна поставити з коефіцієнтом 1,60. Нічия — 4,50. Виграш чемпіона Італії — 5,00.

У чемпіонаті Іспанії мадридці, за яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, наразі посідають третє місце, маючи 9 очок після чотирьох турів. У останньому матчі "Королівський клуб" зазнав поразки від "Бетіса" (0:1).

"Інтер" розпочав новий сезон Серії А трьома перемогами і з 9 очками перебуває на другій позиції — в останньому поєдинку команда Крістіана Ківу здолала "Наполі" (3:2).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив заявку на матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

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