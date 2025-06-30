Реал Мадрид – Ювентус: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

"Реал" Мадрид – "Ювентус" / © Associated Press

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У вівторок, 1 липня, мадридський "Реал" і туринський "Ювентус" позмагаються в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Реал" вийшов до плейоф з першого місця групи H. Іспанський гранд зіграв унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграв мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромив австрійський "Зальцбург" (3:0).

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"Ювентус" пробився до плейоф з другої сходинки квартету G. Італійський клуб розбив еміратський "Аль-Айн" (5:0), розгромив марокканський "Відад" (4:1) та програв англійському "Манчестер Сіті" (2:5).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Ювентус

В Україні матч "Реал" Мадрид – "Ювентус" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Реал Мадрид – Ювентус

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Королівський клуб". На перемогу підопічних Хабі Алонсо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия – 4,05. Виграш "Старої синьйори" за підсумками 90 хвилин поєдинку – 5,40.

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На вихід "Реала" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Тріумф "Ювентуса" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 3,30.

Переможець пари "Реал" Мадрид – "Ювентус" у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором дуелі "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика).

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

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