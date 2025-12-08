Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

У середу, 10 грудня, мадридський "Реал" прийматиме "Манчестер Сіті" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів "Реал" (12 очок) посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Манчестер Сіті" (10 балів) йде на дев'ятій позиції.

Реклама

Де дивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Реал". На перемогу "вершкових" можна поставити з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 4,00. Виграш підопічних Хосепа Гвардіоли – 2,60.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда грає по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.