"Реал" між матчами ЛЧ проти "Челсі" за чотири хвилини обіграв суперника в Примері (відео)

"Вершкові" скоротили відставання від "Барселони" до 10 очок.

Мадридський "Реал" на виїзді здобув перемогу над "Кадісом" у матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2 .

Обидва голи "Королівський клуб" забив у другому таймі. На 72-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Начо, скориставшись передачею Орельєна Чуамені.

Ще через чотири хвилини остаточний рахунок у зустрічі встановив Марко Асенсіо, якому асистував Федеріко Вальверде.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (62 очки) посідає друге місце в турнірній таблиці Примери. Підопічні Карло Анчелотті скоротили відставання від лідера чемпіонату – "Барселони" – до 10 балів. У неділю, 16 квітня, каталонці в гостях зустрінеться з "Хетафе".

Кадіс (31 бал) посідає 15-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "бланкос" 22 квітня приймуть "Сельту". Днем раніше "Кадіс" на виїзді зіграє з "Еспаньолом".

Нагадаємо, посеред тижня "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" переміг "Челсі" (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться у вівторок, 18 квітня, в Лондоні.

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