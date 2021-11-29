"Реал" на останніх хвилиних видряпав перемогу над "Севільєю" та закріпив лідерство в Ла Лізі

"Вершкові" ще й були в ролі наздоганяючих.

Мадридський "Реал" у рамках завершального матчу 15-го туру Чемпіонату Іспанії здобув вольову перемогу вдома над "Севільєю" з рахунком 2:1 .

Зазначимо, що рахунок у цій дуелі було відкрито вже на 12 хвилині , його автором став гравець гостей - Рафаель Мір.

За 20 хвилин паритет у протистоянні було відновлено - Карім Бензема точним ударом зробив рахунок на табло стадіону "Сантьяго Бернабеу" - 1:1.

Здавалося б, що все іде до нічийного результату, але за три хвилини до кінця основного часу своє слово сказав юний талант Королівського клубу - бразильський форвард Вінісіус Жуніор. 21-річний футболіст після пасу від співвітчизника Едера Мілітао переправив ігрове знаряддя до сітки воріт "нервіонців", принісши таким чином мадридцям перемогу.

Як наслідок, цей результат дозволив підопічним Карло Анчелотті набрати 33 очки та закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці. Посунути з цієї позиції "вершкових" міг "Реал" Сос'єдад, проте свій матч цього туру вони програли. Що стосується "Севільї", то вони залишилися з 28 пунктами, проте опустилися вже на четверту сходинку.