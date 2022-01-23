"Реал" на останніх секундах вирвав нічию у матчі з аутсайдером Ла Ліги

"Вершкові" відігралися наприкінці зустрічі.
В рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" на своєму полі зіграв внічию з "Ельче" - 2:2.
На 33-й хвилині арбірт призначив пенальті у ворота гостей, але Карім Бензема не зміг його реалізувати. Наприкінці першої половини зустрічі Лукас Бойє несподівано вивів "Ельче" уперед.
На 76-й хвилині Пере Мілья подвоїв перевагу гостей. Господарі скоротили відставання в рахунку на 82-й хвилині - Лука Модріч реалізував 11-метровий удар. Точним ударом врятував "Реал" від поразки Едер Мілітао у компенсований час.
Український воротар "бланкос" Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних - у рамку воріт повернувся Тібо Куртуа.
- "Реал" продовжує лідирувати в Ла Лізі, випереджаючи "Севілью" на чотири очки.
- "Ельче" має 23 очки та перебуває на 15 позиції.
Читайте також:
Наговорив зайвого: одноклубника Луніна "забанили" на три гри Кубка Іспанії
"Ліверпуль" здобув чергову перемогу в АПЛ та скоротив відставання від лідера
"Спеція" з Коваленком виграла третій матч поспіль та віддалилася від зони вильоту Серії А