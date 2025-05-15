"Реал" на останніх секундах вирвав перемогу та зберіг шанси на титул Ла Ліги (відео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" вирвав перемогу над "Мальоркою" в домашньому матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині зустрічі – відзначився Мартін Вальєнт.

У другому таймі "вершкові" відігралися – на 68-й хвилині Кіліан Мбаппе забив свій 28-й гол у нинішньому розіграші Примери.

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Французький нападник "Реала" очолює бомбардирські перегони, тепер на три м'ячі випереджаючи форварда "Барселони" Роберта Левандовські.

Наприкінці гри підопічні Карло Анчелотті вирвали перемогу – на 90+5-й хвилині Хакобо Рамон забив гол, який дозволив "бланкос" зберегти математичні шанси на чемпіонський титул.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін не потрапив до заявки на цей матч через травму руки. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Буде додано незабаром.

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За два тури до кінця "Реал" відстає від "Барселони" на 4 очки, причому каталонці мають матч у запасі та перевагу над "Королівським клубом" за особистими зустрічами.

"Барселони" близька до того, аби виграти свій 28-й титул Ла Ліги. Рекордсменом за цим показником залишається "Реал", який перемагав у чемпіонаті Іспанії 36 разів.