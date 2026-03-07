ТСН у соціальних мережах

78
1 хв

"Реал" на останніх секундах вирвав перемогу в матчі чемпіонату Іспанії

"Вершкові" ледь не втратили очки у третьому поспіль поєдинку Примери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді здолав "Сельту" в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 1:2.

"Вершкові" відкрили рахунок на 11-й хвилині завдяки голу Орельєна Чуамені. На 25-й хвилині господарі відігралися зусиллями Борхи Іглесіаса.

А наприкінці матчу мадридці все ж зуміли вирвати перемогу — на 90+4-й хвилині Федеріко Вальверде з допомогою рикошету від захисника суперника Маркоса Алонсо відправив м'яч у ворота.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін знову провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Сельта" — "Реал" Мадрид

Таким чином, підопічні Альваро Арбелоа перервали серію з двох поразок поспіль у Примері. До цього "Королівський клуб" програв "Осасуні" (1:2) та "Хетафе" (0:1).

Після цієї перемоги "Реал" (63 очки) посідає друге місце у Ла Лізі. "Бланкос" на один бал відстають від лідера "Барселони", яка має матч у запасі.

"Сельта" (40 пунктів) перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги мадридці 14 березня приймуть "Ельче", а галісійці днем пізніше на виїзді позмагаються з "Бетісом".

Перед цим обидва клуби проведуть єврокубкові матчі. "Реал" 11 березня прийме "Манчестер Сіті" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді як "Сельта" 12 березня вдома зустрінеться з "Ліоном" у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

78
