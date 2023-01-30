"Реал" не подужав найближчого переслідувача і відпустив "Барселону" у відрив на вершині Ла Ліги (відео)

Мадридський "Реал" у центральному матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги зіграв унічию з "Реалом Сосьєдад" – 0:0 .

Протягом поєдинку підопічні Карло Анчелотті більше володіли м'ячем (61% на 39%) та частіше загрожували воротам суперника (20 ударів проти 8, у площину – 7 проти 3), однак так і не змогли жодного разу забити баскам.

Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (42 очки) посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії та відстає від лідера "Барселони" на 5 балів. "Реал Сосьєдад" йде третім, маючи 39 залікових пунктів.

У наступному турі мадридці 2 лютого приймуть "Валенсію", а баски 5 лютого вдома зіграють із "Вальядолідом".

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