"Реал" не зумів забити супернику в Ла Лізі, але видерся в лідери турнірної таблиці

"Реал" не зумів забити супернику в Ла Лізі, але видерся в лідери турнірної таблиці

Несподівана втрата очок Королівського клубу.

Мадридський "Реал" у рамках 11-го туру Чемпіонату Іспанії зіграв удома внічию проти "Осасуни" з рахунком 0:0 .

Підопічні Карло Анчелотті володіли територіальною перевагою, але за кількістю моментів гості не особливо поступалися більш іменитому супернику. Найреальніший шанс відзначитися в цій зустрічі втратили саме гравці памплонців - на початку другого тайму вони влучили в стійку.

Що стосується "вершкових", то їхні спроби не були вже надто небезпечними, а тому пробити голкіпера суперника своїми ударами їм так і не вдалося. У підсумку, головний арбітр зафіксував безгольову нічию.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Зазначимо, що у воротах Королівського клубу стояв досвідчений бельгієць Тібо Куртуа. Попри невелике пошкодження в нещодавньому Ель Класико з "Барселоною", 29-річний голкіпер зумів відновитися та, як наслідок, отримав місце в стартовому складі. Повідомлялося, що замінити Куртуа в грі з "Осасуною" може українець Андрій Лунін, але він так й залишився на лавці для запасних.

Попри нічию, "Реал" зумів видертися в лідери турнірної таблиці. В активі мадридців 21 набраний бал. Стільки ж очок мають одразу три команди - "Севілья", "Бетіс" та "Реал" Сос'єдад. Утім, Королівський клуб випереджає їх за кращою різницею забитих та пропущених голів. Що стосується "Осасуни", то вони набрали 19 пунктів та розташувалися на шостій сходинці.

У наступному, 12-му, турі "Реал" зустрінеться на виїзді з "Ельче", а "Осасуна", поїде в гості до "Севільї".

Додамо, що цього туру чергової невдачі зазнала "Барселона". Через це керівництво клубу ухвалило рішення звільнити головного тренера.

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