"Реал" непростою перемогою вирвав лідерство у Ла Лізі, "Барселона" знищила новачка чемпіонату

У неділю, 28 серпня, мадридський "Реал" та каталонська "Барселона" провели матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

"Барселона" у домашньому матчі чемпіонату Іспанії знищила новачка ліги - "Вальядолід" - 4:0 .

Рахунок матчі відкрив на 24-й хвилині Роберт Левандовскі. Наприкінці першого тайму Педрі подвоїв перевагу "каталонців".

На початку другої половини зустрічі Левандовскі відзначився дублем. Після передачі від Усмана Дембеле поляк пробив п'яткою з гострого кута – м'яч рикошетом від ноги суперника влучив у кут воріт.

Крапку у переконливій перемозі "Барселони" поставив у додатковий час Серхі Роберто.

У іншому матчі дня мадридський "Реал" на виїзді у непростому матчі переміг "Еспаньйол" - 1:3 .

На 12-й хвилині зустрічі Вінісіус Жуніор відкрив рахунок з передачі Орельєна Чуамені. Наприкінці першого тайму господарі зрівняли рахунок - відзначився Хоселу.

"Вершковим" не вдавалося повернути перевагу майже до самого кінця поєдинку, аж поки Карім Бензема спочатку на 88-й, а потім і у додатковий час не вразив ворота суперника.

"Реал" очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи у активі 9 очок. "Барселона" з 7 очками перебуває на 3 позиції.

У наступному турі "вершкові" зустрінуться з найближчим переслідувачем у турнірній таблиці - "Реалом" Бетіс, а "блаугранас" визначать сильнішого з "Севільєю".

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