"Реал" нищівною перемогою повернув собі лідерство в Ла Лізі – Беллінгем перевершив Роналду (відео)

"Вершкові" скинули "Жирону" Довбика і Циганкова з вершини турнірної таблиці.

Мадридський "Реал" розгромив "Осасуну" в домашньому матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги – 4:0 .

Підопічні Карло Анчелотті повели в рахунку на 9-й хвилині зустрічі – Джуд Беллінгем забив гол після передачі Дані Карвахаля.

Після перерви "Королівський клуб" подвоїв свою перевагу – на 54-й хвилині Беллінгем оформив дубль, скориставшись пасом від Федеріко Вальверде.

Таким чином, 20-річний англійський півзахисник перевершив досягнення колишнього форварда "Реала" Кріштіану Роналду. В активі Беллінгема 10 голів та 3 асисти в десяти стартових офіційних матчах за "вершкових", тоді як португалець за дебютні десять поєдинків у футболці "бланкос" мав 10 голів та один асист.

До розгрому справу довів Вінісіус Жуніор, який відзначився забитим м'ячем на 65-й хвилині. Вальверде віддав другу гольову передачу в цьому матчі.

А остаточний рахунок поєдинку на 70-й хвилині встановив Хоселу, якому асистував Вінісіус Жуніор. 33-річний іспанський форвард також мав шанс оформити дубль, але на 84-й хвилині не реалізував пенальті.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь поєдинок провів на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав орендований у лондонського "Челсі" Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі "Реал" (24 очки) повернув собі лідерство у Примері. "Вершкові" на два бали випереджаюють "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, а також на чотири – "Барселону", яка свій матч 9-го туру проти "Гранади" зіграє 8 жовтня.

"Осасуна" (10 очок) після поразки залишилася на 10-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі "Реал" 21 жовтня на виїзді зіграє проти "Севільї", а "Осасуна" днем раніше прийме "Гранаду".

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