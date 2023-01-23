"Реал" обіграв "Атлетик" і наблизився до "Барселони" – Бензема наздогнав легенду "вершкових" (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді переміг "Атлетик" Більбао в центральному матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2 .

"Вершкові" вийшли вперед у середині першого тайму. На 24-й хвилині Карім Бензема відзначився після передачі Марко Асенсіо.

Для французького форварда цей забитий м'яч став дев'ятим цього сезону, а загалом 228-м у Ла Лізі.

Чинний володар "Золотого м'яча" вийшов на друге місце серед найкращих бомбардирів "бланкос" у чемпіонаті Іспанії, зрівнявшись з іншим легендарним нападником мадридців Раулем. Більше голів за "Королівський клуб" у Примері забив лише Кріштіану Роналду – 311.

228 - @Benzema has scored his 228th goal in #LaLiga and equals Raúl González as the second @realmadriden top scorer in the competition (@Cristiano , 311). Historical. pic.twitter.com/CnxoeTcIR8 — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2023

"Атлетик" намагався відігратися та уникнути поразки, створюючи тиск на ворота "Реала". За цей матч баски завдали аж 18 ударів по воротах суперника проти 10 у підопічних Карло Анчелотті. Однак забити господарям так і не вдалося.

А ось "вершкові" на 90-й хвилині відзначилися другим голом – підсумок поєдинку результативним ударом підбив Тоні Кроос, якому асистував Родріго.

Огляд матчу

"Реал" набрав 41 очко і зменшив відставання від лідера чемпіонату – "Барселони" – до трьох балів. "Атлетик" має 26 пунктів у своєму активі і посідає восьму сходинку.

У наступному турі мадридці 29 січня приймуть "Реал Сосьєдад", а баски того ж дня на виїзді зустрінуться із "Сельтою".

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