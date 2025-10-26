ТСН у соціальних мережах

"Реал" обіграв "Барселону" та зміцнив лідерство в Ла Лізі

Напружене Ель Класико закінчилося тріумфом "вершкових".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Барселона"

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

Мадридський "Реал" вдома переміг каталонську "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1.

Господарі поля могли відкривати рахунок на 12-й хвилині зустрічі, але гол Кіліана Мбаппе було скасовано через офсайд.

На 22-й хвилині "вершкові" забили вже за правилами – Мбаппе завдав точного удару в дальній кут після передачі Джуда Беллінгема.

На 38-й хвилині каталонці відігралися – Фермін Лопес розстріляв ворота з прострілу Маркуса Рашфорда з лівого флангу.

Однак на перерву підопічні Хабі Алонсо все одно пішли лідерами – на 43-й хвилині Беллінгем відправив м'яч у порожні ворота, скориставшись асистом Едера Мілітао.

На старті другого тайму "Королівський клуб" мав чудовий шанс збільшими свою перевагу в рахунку, але Мбаппе на 52-й хвилині не реалізував пенальті – удар француза відбив голкіпер "синьо-гранатових" Войцех Щенсний.

На останніх секундах матчу "блаугранас" залишилися в меншості – на 90+10-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Педрі.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.

У наступному турі "вершкові" 1 листопада приймуть "Валенсію", а підопічні Гансі Фліка днем пізніше вдома позмагаються з "Ельче".

