"Реал" обіграв "Барселону" та зміцнив лідерство в Ла Лізі
Напружене Ель Класико закінчилося тріумфом "вершкових".
Мадридський "Реал" вдома переміг каталонську "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1.
Господарі поля могли відкривати рахунок на 12-й хвилині зустрічі, але гол Кіліана Мбаппе було скасовано через офсайд.
На 22-й хвилині "вершкові" забили вже за правилами – Мбаппе завдав точного удару в дальній кут після передачі Джуда Беллінгема.
На 38-й хвилині каталонці відігралися – Фермін Лопес розстріляв ворота з прострілу Маркуса Рашфорда з лівого флангу.
Однак на перерву підопічні Хабі Алонсо все одно пішли лідерами – на 43-й хвилині Беллінгем відправив м'яч у порожні ворота, скориставшись асистом Едера Мілітао.
На старті другого тайму "Королівський клуб" мав чудовий шанс збільшими свою перевагу в рахунку, але Мбаппе на 52-й хвилині не реалізував пенальті – удар француза відбив голкіпер "синьо-гранатових" Войцех Щенсний.
На останніх секундах матчу "блаугранас" залишилися в меншості – на 90+10-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Педрі.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Барселона"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.
У наступному турі "вершкові" 1 листопада приймуть "Валенсію", а підопічні Гансі Фліка днем пізніше вдома позмагаються з "Ельче".