"Реал" обіграв "Боруссію" та став останнім півфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді завершився з рахунком 3:2 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі підопічні Хабі Алонсо відкрили рахунок – Гонсало Гарсія замкнув простріл Арди Гюлера.

Зазначимо, що Гонсало зробив п'яту результативну дію у п'яти матчах на цьому турнірі. В активі 21-річного іспанського форварда чотири голи і один асист.

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На 20-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу в рахунку – лівий захисник "Королівського клубу" Фран Гарсія вразив ворота суперника після передачі, яку віддав Трент Александер-Арнольд.

У компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, німецький клуб скоротив відставання завдяки голу Максимільяна Баєра.

Однак іспанський колектив на 90+4-й хвилині повернув собі гандикап у два м'ячі – Кіліан Мбаппе забив з передачі Гюлера, який завершив матч з двома асистами.

Але це був ще не кінець. На 90+8-й хвилині "джмелі" забили вдруге. Захисник "Реала" Дін Гейсен отримав пряму червону картку за фол у власному карному майданчику, а Серу Гірассі реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у протистоянні.

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Український голкіпер Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

У півфіналі "Реал" зіграє з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі переміг німецьку "Баварію" (2:0). Поєдинок відбудеться у середу, 9 липня.

В іншому півфіналі у вівторок, 8 липня, позмагаються бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі".

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Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.