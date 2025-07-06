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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Реал" обіграв "Боруссію" та став останнім півфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

За вихід до фіналу "вершкові" позмагаються з ПСЖ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді завершився з рахунком 3:2.

Уже на 10-й хвилині зустрічі підопічні Хабі Алонсо відкрили рахунок – Гонсало Гарсія замкнув простріл Арди Гюлера.

Зазначимо, що Гонсало зробив п'яту результативну дію у п'яти матчах на цьому турнірі. В активі 21-річного іспанського форварда чотири голи і один асист.

На 20-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу в рахунку – лівий захисник "Королівського клубу" Фран Гарсія вразив ворота суперника після передачі, яку віддав Трент Александер-Арнольд.

У компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, німецький клуб скоротив відставання завдяки голу Максимільяна Баєра.

Однак іспанський колектив на 90+4-й хвилині повернув собі гандикап у два м'ячі – Кіліан Мбаппе забив з передачі Гюлера, який завершив матч з двома асистами.

Але це був ще не кінець. На 90+8-й хвилині "джмелі" забили вдруге. Захисник "Реала" Дін Гейсен отримав пряму червону картку за фол у власному карному майданчику, а Серу Гірассі реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у протистоянні.

Український голкіпер Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

У півфіналі "Реал" зіграє з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі переміг німецьку "Баварію" (2:0). Поєдинок відбудеться у середу, 9 липня.

В іншому півфіналі у вівторок, 8 липня, позмагаються бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі".

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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