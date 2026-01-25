"Реал" обіграв "Вільярреал" і вийшов на перше місце в Ла Лізі

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Вільярреал" у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм минув без забитих голів, а в другій половині зустрічі підопічні Альваро Арбелоа вирвали перемогу.

Спочатку на 47-й хвилині "вершкові" відкрили рахунок завдяки голу Кіліана Мбаппе. А на 90+4-й хвилині французький форвард оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Завдяки цьому Мбаппе збільшив свій відрив у бомбардирських перегонах Примери. На його рахунку вже 21 забитий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Реал" (51 очко) щонайменше тимчасово піднявся на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Королівський клуб" на 2 бали випереджає "Барселону", яка має матч у запасі. "Вільярреал" (41 пункт) посідає четверту позицію.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 1 лютого приймуть "Райо Вальєкано", а "Жовта субмарина" 31 січня на виїзді зіграє з "Осасуною".

Перед цим, 28 січня, обидва клуби проведуть поєдинки заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів: "Реал" на виїзді позмагається з "Бенфікою", а "Вільярреал" завітає у гості до "Баєра".