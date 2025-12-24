"Реал" офіційно відправив зіркового бразильського вундеркінда в оренду до Франції

Ендрік / © Associated Press

Французький "Ліон" оголосив про перехід форварда мадридського "Реала" Ендріка.

19-річний бразильський футболіст приєднався до "ткачів" на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2025/26.

Зазначимо, що оренда бразильця коштуватиме "Ліону" один мільйон євро. Опція викупу не передбачена.

Клуби також домовилися про розподіл фінансового навантаження – французька сторона покриватиме 50% заробітної плати бразильця.

Ендрік / facebook.com/olympiquelyonnais

Цього сезону Ендрік зіграв лише три матчі за "Реал" у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 99 хвилин. Результативними діями нападник не відзначався.

Наразі "Ліон" йде на п'ятому місці в чемпіонаті Франції, маючи 27 очок після 16 матчів. Команда екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки на 10 балів відстає від лідера чемпіонату "Ланса", який на один пункт випереджає ПСЖ українського захисника Іллі Забарного.

"Реал" посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 42 бали за 18 матчів. Підопічні Хабі Алонсо на 4 очки відстають від "Барселони", яка лідирує.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе повторив історичний бомбардирський рекорд Кріштіану Роналду в "Реалі".