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"Реал" офіційно визначився з майбутнім конкурента Луніна
Тібо Куртуа подовжив контракт із "вершковими".
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про подовження контракту з бельгійським голкіпером Тібо Куртуа.
Нова угода 34-річного воротаря розрахована до 30 червня 2028 року, йдеться на офіційному сайті "вершкових".
Зазначимо, що Куртуа є основним голкіпером "Королівського клубу" та конкурентом українця Андрія Луніна за місце у стартовому складі.
Куртуа приєднався до "Реала" 2018 року. За дев'ять сезонів у складі мадридського клубу він провів 348 матчів і здобув 14 трофеїв, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів, три титули Ла Ліги, три Суперкубки Іспанії та один Кубок Іспанії.
Цього сезону Куртуа провів 15 матчів за "Реал" у всіх турнірах, тоді як Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок — переможне Ель Класико проти "Барселони" (2:1).
Лунін став гравцем "Реала" 2018 року, перейшовши з луганської "Зорі". Чинний контракт українця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року.
Раніше повідомлялося, що головний тренера "Реала" Жозе Моурінью похвалив Луніна після перемоги в Ель Класико.