"Реал" оформив божевільний камбек і розгромив дортмундську "Боруссію" в Лізі чемпіонів (відео)

"Вершкові" програвали 0:2 після першого тайму, але в другому забили п'ять м'ячів без відповіді.

Мадридський "Реал" здобув вольову перемогу над дортмундською "Боруссією" в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 5:2 .

У першому таймі німецький клуб двічі вразив ворота господарів – на 30-й хвилині рахунок відкрив Доніелл Мален, а через чотири хвилини перевагу "джмелів" зміцнив Джеймі Байно-Гіттенс.

Однак у другому таймі "вершкові" здійснили суперкамбек, забивши у ворота дортмундців п'ять м'ячів без відповіді.

Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор – бразильський форвард, який цього року є фаворитом на "Золотий м'яч", оформив хет-трик. Також по одному голу занесли до свого активу Антоніо Рюдігер і Лукас Васкес.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних – ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" з 6 очками піднявся на дев'яте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ. "Боруссія" Дортмунд також має 6 балів і опустилася на п'яту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Карло Анчелотті приймуть італійський "Мілан", а команда Нурі Шахіна вдома зіграє проти австрійського "Штурма". Матчі відбудуться 5 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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