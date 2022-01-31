"Реал" оформив трансферну бомбу, переманивши найдорожчого футболіста світу - Bild

Він дістанеться "вершковим" безкоштовно.

Мадридський " Реал ", схоже, підірве трансферний ринок влітку 2022 року.

Як повідомляє Bild, Королівський клуб оформив перехід зіркового форварда французького ПСЖ - Кіліана Мбаппе.

Зазначається, що президент мадридців Флорентіно Перес зміг переконати 23-річного француза перейти до його команди. Мбаппе не продовжуватиме контракт із ПСЖ і влітку перебереться до "вершкових". Іспанцям Мбаппе дістанеться безкоштовно, адже його контракт із парижанами завершується саме влітку 2022-го.

Кіліан отримуватиме в Іспанії божевільні гроші. За кожен рік гри у футболці "Реала" французу платитимуть 50 млн євро (щоправда, ця сума не враховує сплати податків). Втім, Мбаппе гарантовано стане найоплачуванішим футболістом світу.

Офіційно про перехід Мбаппе до "Реала" повинно стати відомо, коли клуби зустрінуться в очному протистоянні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.