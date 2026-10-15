"Реал" оформив неймовірний камбек і вирвав перемогу над "Ромою" в Лізі чемпіонів

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Рому" в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 3:4.

Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі — гол забив Мартен де Рон.

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За п'ять хвилин Кіліан Мбаппе влучним ударом повернув рівність на табло.

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На старті другого тайму італійський клубу шокував суперника двома голами: дубль оформив Доніелл Мален, відзначившись на 51-й і 57-й хвилинах.

Однак наприкінці протистояння підопічні Жозе Моурінью здійснили неймовірний камбек. Спочатку Карлос Еспі на 83-й хвилині відіграв один м'яч, а вже за дві хвилини Ендрік зрівняв рахунок.

А на 90-й хвилині "вершкові" забили переможний гол, автором якого став Антоніо Рюдігер.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

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Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного поєдинку за мадридців.

У першому турі найпрестижнішого єврокубка "Реал" обіграв міланський "Інтер" (2:1), а "Рома" зіграла внічию з турецьким "Фенербахче" (1:1).

У третьому турі Ліги чемпіонів "бланкос" 21 жовтня приймуть німецький "РБ Лейпциг", а "вовки" днем раніше вдома зіграють проти братиславського "Слована".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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