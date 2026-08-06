"Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії

Ян Діоманде / © Associated Press

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Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, здійснив ще один гучний трансфер — "вершкові" придбали вінгера "Лейпцига" Яна Діоманде.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

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19-річний івуарієць підписав з мадридським грандом контракт на 7 сезонів — до літа 2033 року.

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За інформацією ЗМІ, вартість трансферу склала 125 мільйонів євро + 15 мільйонів євро можливих бонусів, що може зробити Діоманде найдорожчим гравцем в історії клубу — він перевершить рекорд трансферу Джуда Беллінгема (127 мільйонів євро).

Минулого сезону Діоманде забив 13 голів і зробив 10 асистів у 36 матчах за німецький клуб. Влітку минулого року "Лейпциг" заплатив "Леганесу" за вінгера 20 мільйонів євро.

Діоманде став уже п'ятим новачком "Реала" цього літа. Раніше мадридці підписали іспанського захисника "Челсі" Марка Кукурелью, португальського хавбека "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву, французького захисника "Ліверпуля" Ібраїму Конате та нідерландського захисника міланського "Інтера" Дензела Дюмфріса.

Раніше повідомлялося, що форвард "Реала" перейшов до клубу АПЛ.

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