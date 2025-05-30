"Реал" оголосив про підписання зіркового футболіста "Ліверпуля"

Трент Александер-Арнольд / © Associated Press

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Правий захисник Трент Александер-Арнольд, який у травні цього року оголосив про свій відхід з "Ліверпуля", став гравцем мадридського "Реала".

26-річний англійський футболіст підписав з "вершковими" контракт терміном до 30 червня 2031 року, повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

Трент дебютує за мадридців уже на Клубному чемпіонаті світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США.

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Александер-Арнольд є вихованцем "Ліверпуля". За головну команду мерсисайдців він виступав від 2016 року та здобув 9 трофеїв, зокрема виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2018/19 та двічі став чемпіоном АПЛ (2019/20, 2024/25).

Раніше повідомлялося, що "Реал" оголосив про призначення нового головного тренера. Замість Карло Анчелотті, який працюватиме зі збірною Бразилії, мадридський гранд очолив екскерманич леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо.

Нагадаємо, нещодавно "Реал" оголосив про відхід легенди клубу та володаря "Золотого м'яча" 2018 року Луки Модрича. Хорватський півзахисник залишить "бланкос" після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.