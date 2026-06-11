"Реал" оголосив про призначення Моурінью головним тренером

Жозе Моурінью / © Associated Press

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Мадридський "Реал" оголосив про призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Контракт 63-річного португальця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

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Біля керма мадридського клубу Моурінью замінив Альваро Арбелоа, якого напередодні було звільнено.

Зазначимо, що раніше Моурінью вже очолював "Реал" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 "вершкові" під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

Цього сезону мадридський гранд удруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. Також клуб вилетів з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

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