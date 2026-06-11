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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Реал" оголосив про призначення Моурінью головним тренером

Португалець вдруге в кар'єрі очолив "вершкових".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Жозе Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Мадридський "Реал" оголосив про призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Контракт 63-річного португальця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Біля керма мадридського клубу Моурінью замінив Альваро Арбелоа, якого напередодні було звільнено.

Зазначимо, що раніше Моурінью вже очолював "Реал" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 "вершкові" під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

Цього сезону мадридський гранд удруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. Також клуб вилетів з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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