Проспорт
313
"Реал" оштрафував зіркових футболістів на великі суми за бійку на тренуванні

"Королівський клуб" фінансово покарав Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені за порушення дисципліни.

Федеріко Вальверде

Федеріко Вальверде / © Associated Press

Мадридський "Реал" оштрафував зіркових півзахисників Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені, які двічі за два дні побилися на тренуванні перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Барселони".

На обох гравців було накладено штраф у розмірі 500 тисяч євро з кожного, повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

За інформацією "Реала", обидва футболісти повністю розкаялися за те, що сталося, та попросили вибачення один в одного, одноклубників, тренерського штабу та вболівальників.

Також вони висловили готовність прийняти будь-яке покарання, яке клуб вважатиме доречним.

За цих обставин "Реал" вирішив накласти на уругвайця та француза фінансовий штраф, завершивши внутрішнє розслідування скандального інциденту.

За чотири тури до кінця сезону "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 11 очок.

Уже в неділю, 10 травня, каталонці можуть оформити чемпіонство. Для цього їм буде достатньо не програти "Реалу" в домашньому Ель Класико. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч за "Реал".

