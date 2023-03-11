"Реал" перед матчем Ліги чемпіонів з "Ліверпулем" повернувся на переможну стежку в Примері (відео)

Команда Карло Анчелотті скоротила відставання від "Барселони" до шести очок.

Мадридський "Реал" на своєму полі розібрався з "Еспаньйолом" у матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги – 3:1 .

Гості несподівано вийшли вперед вже на 8-й хвилині поєдинку – відзначився колишній гравець "вершкових" Хоселу.

Але ще до перерви мадридці відповіли своїми двома голами. На 22-й хвилині рахунок зрівняв Вінісіус Жуніор, а на 39-й хвилині Едер Мілітао допоміг "Реалу" вирватися в лідери.

У компенсований до другого тайму час крапку в грі поставив Марко Асенсіо.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (56 очок) перервав триматчеву серію без перемог у всіх турнірах і продовжує йти на другому місці в Примері – відставання від "Барселони" скоротилося до шести балів. "Еспаньйол" (27 пунктів) залишився на 13-й позиції.

У наступному турі підопічні Карло Анчелотті 19 березня на виїзді зіграють з "Барселоною". Днем раніше "Еспаньйол" вдома зустрінеться із "Сельтою".

Нагадаємо, в середу, 15 березня, "Реал" у Мадриді зіграє з "Ліверпулем" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч команд в Англії завершилася перемогою "бланкос" з рахунком 2:5.

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