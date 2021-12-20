"Реал" перервав тривалу переможну серію, несподівано втративши очки з аутсайдером Ла Ліги

"Вершкові" завдали майже 40 ударів по воротах, але це не принесло жодного результату.

Мадридський "Реал" у рамках 18-го туру Ла Ліги не зумів здолати вдома одного з аутсайдерів турнірної таблиці "Кадіс".

Маючи тотальну ігрову перевагу та завдавши 36 ударів по воротах суперника підопічні Карло Анчелотті так і не зуміли бодай раз відзначитися в сітці їхніх воріт. Королівський клуб мав 82% володіння м'ячем, а показник "очікування голів" (Xg) дорівнює 2,8.

Неймовірну гру показав й голкіпер гостей, який здійснив цілих дев'ять сейвів. Як наслідок, зустріч завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0 .

Таким чином, втративши очки з "Кадісом", мадридці перервали десятиматчеву переможну серіюу всіх турнірах. "Реал" не виграв вперше від 27 жовтня. Тоді вони зіграли внічию з "Осасуною" (0:0).

Попри цю нічию, "Реал" залишився на першій сходинці турнірної таблиці. "Вершкові" набрали 43 очки. Наразі відрив від другого місця, на якому йде "Севілья", складає шість балів, проте "нервіонці" ще мають гру в запасі;

"Кадіс", своєю чергою, набрав 14 пунктів та залишився на передостанній, 19, позиції;

Вже 22 грудня "Реал" зіграє на виїзді перенесений матч 21-го туру проти "Атлетика".

Читайте також:

Коронавірусна епідемія: Лунін і ще три футболісти "Реала" здали позитивні тести на COVID-19