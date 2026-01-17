"Реал" після сенсаційного вильоту з Кубка Іспанії здолав аутсайдера Ла Ліги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв "Леванте" в домашньому матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи "вершкові" забили в другому таймі. На 58-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті. На 65-й хвилині перевагу "Королівського клубу" зміцнив Рауль Асенсіо, якому асистував Арда Гюлер.

Український голкіпер мадридців Андрій Лунін не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму.

Це перша перемога "Реала" під керівництвом Альваро Арбелоа, який очолив клуб після звільнення Хабі Алонсо.

У дебютному матчі під керівництвом Арбелоа "бланкос" з Луніним у воротах сенсаційно вилетіли з Кубка Іспанії, програвши "Альбасете" з другого дивізіону.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Леванте"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (48 очок) залишився на другому місці в Ла Лізі. Мадридський гранд на на один пункт відстає від лідера "Барселони", яка має гру в запасі. "Леванте" (14 балів) посідає передостанню, 19-ту сходинку.

У наступному турі "Реал" 24 січня на виїзді зіграє з "Вільярреалом", а "Леванте" днем раніше прийме "Ельче".

Перед цим "вершкові" 20 січня вдома зустрінуться з "Монако" в матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що дубль Ваната приніс "Жироні" третю перемогу поспіль у Ла Лізі.