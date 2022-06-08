"Реал" подовжив контракт із володарем "Золотого м'яча" і п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів

Хорватський півзахисник Лука Модріч продовжить виступати за мадридський "Реал".

"Королівський клуб" оголосив про продовження співпраці зі своєю легендою. Новий контракт Модріча з "вершковими" розрахований до кінця сезону-2022/23.

Модріч виступає в складі мадридців від 2012 року. За цей час хорват виграв з клубом 20 трофеїв, зокрема 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів. Також він став володарем "Золотого м'яча" 2018 року.

У сезоні, що завершився, 36-річний хорватський хавбек провів за "вершкових" 45 матчів, забив 3 голи і зробив 12 асистів.

Остання кампанія стала тріумфальною для підопічних Карло Анчелотті. Мадридський клуб виграв іспанську Ла Лігу та переміг у Лізі чемпіонів, здолавши в фіналі англійський "Ліверпуль".

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