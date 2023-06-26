"Реал" подовжив контракт із єдиним володарем "Золотого м'яча", який залишився грати в Європі

Лука Модріч продовжить виступати за "Королівський клуб" до літа 2024 року.

Мадридський "Реал" оголосив про продовження співпраці з хорватським півзахисником Лукою Модрічем.

Новий контракт 37-річного хавбека з "вершковими" розрахований до 30 червня 2024 року. Попередня угода гравця з клубом спливала цього літа.

Модріч виступає в складі мадридців від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема".

За одинадцять сезонів хорват провів у футболці "бланкос" 488 матчів, у яких забив 37 голів і зробив 77 результативних передач.

За цей час Лука виграв з "Реалом" 23 трофеї: 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобув 2 Кубки і 4 Суперкубки Іспанії, чотири рази завоював Суперкубок УЄФА і 5 разів тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

Також Модріч є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Він залишається єдиним володарем цієї престижної нагороди, який продовжує виступати в Європі.

Нагадаємо, троє інших володарів "Золотого м'яча" серед чинних футболістів залишили Європу. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") і Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") перебралися до чемпіонату Саудівської Аравії, а Ліонель Мессі став гравцем американського "Інтера" Маямі.

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