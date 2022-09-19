"Реал" подужав "Атлетіко" в мадридському дербі та відвоював першу сходинку Ла Ліги (відео)

У неділю, 18 вересня, у центральному матчі шостого туру іспанської Ла Ліги зійшлися мадридські гранди - "Реал" та "Атлетіко".

"Реал" обіграв "Атлетіко" у виїзному матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Ванда Метрополітано" завершився з рахунком 1:2 .

На 18-й хвилині "вершкові" вийшли вперед - голом відзнвчився бразильський нападник Родріго після передачі Орельєна Тчуамені.

На 36-й хвилині підопічні Карло Анчелотті зміцнили свою перевагу. Другий м'яч у ворота "матрацників" відправив Федеріко Вальверде.

Скоротити відставання команді Дієго Сімеоне вдалося лише наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині надію господарям подарував гол Маріо Ермосо, який в другому таймі вийшов на заміну.

Однак врятуватися від поразки "матрацникам" виявилося не до снаги. У компенсований час не обйшлося без нервів - Ермосо протягом кількох хвилин заробив дві жовті картки та був вилучений з поля.

Огляд матчу

Завдяки тріумфу в дербі "Реал" (18 очок) обійшов "Барселону" (16 балів) та повернув собі лідертсво в турнірній таблиці Ла Ліги. "Вершкові" виграли кожен з шести матчів на старті Примери.

"Атлетіко" посідає сьому позицію, маючи 10 пунктів у своєму активі.

У наступному турі "Реал" 2 жовтня прийме "Осасуну","матрацники" днем ​​раніше зіграють на виїзді із "Севільєю".

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