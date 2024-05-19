"Реал" розписав шалену нічию з "Вільярреалом" – Лунін пропустив 4 голи від конкурента Довбика (відео)

Александер Серлот оформив покер у ворота "вершкових" та очолив бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зіграв унічию з "Вільярреалом" у феєричному поєдинку 37-го туру іспанської Ла Ліги – 4:4 .

За перший тайм "вершкові" чотири рази вразили ворота господарів поля – дубль оформив Арда Гюлер, по одному разу відзначилися Хоселу та Лукас Васкес. "Жовта субмарина" до перерви забила лише один м'яч – постарався Александер Серлот.

Проте на початку другого тайму "Вільярреалу" вдалося здійснити неймовірний камбек. Упродовж восьми хвилин (від 48-ї до 56-ї) Серлот забив у ворота Луніна ще три голи.

Завдяки покеру у ворота "Реала" норвезький нападник очолив бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії. Тепер в активі Серлота 23 забиті м'ячі. Це на два голи більше, ніж має український форвард "Жирони" Артем Довбик.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

"Реал" (94 очки) раніше достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами чемпіонату Іспанії. "Вільярреал" (52 бали) завершить сезон на восьмому місці.

У заключному турі Примери "вершкові" приймуть "Бетіс", а "Жовта субмарина" в гостях зіграє з "Осасуною". Обидва матчі відбудуться 25 травня.

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