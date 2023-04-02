"Реал" розтрощив суперника в чемпіонаті Іспанії – Бензема за 7 хвилин зробив хет-трик (відео)

Андрій Лунін провів зустріч на лавці для запасних.
Мадридський "Реал" на власному полі знищив "Вальядолід" у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги – 6:0.
Команда Карло Анчелотті вийшла вперед на 22-й хвилині – Родріго відзначився після передачі Марко Асенсіо.
До перерви "вершкові" встигли забити ще три гола. Автором хет-трику всього упродовж семи хвилин став чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема.
Двічі французькому нападнику асистував Вінісіус Жуніор. Ще одного разу гольову передачу віддав Родріго.
На 66-й хвилині Родріго міг оформити дубль, але гол бразильця було скасовано після перегляду відеоповтору через гру рукою.
І все ж, до фінального свистка "Реал" забив ще двічі. На 73-й хвилині ворота гостей вразив Асенсіо. Крапку в цьому поєдинку в компенсований час поставив Лукас Васкес.
Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.
Огляд матчу
"Реал" (59 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці Примери, відстаючи від "Барселони" на 12 балів. "Вальядолід" (28 пунктів) розташовується на 16-й позиції.
У наступному турі "вершкові" 8 квітня приймуть "Вільярреал". Наступного дня "Вальядолід" вдома зіграє з "Мальоркою".
Читайте також:
Чемпіонство все ближче: "Барселона" з дублем Левандовського знищила аутсайдера Ла Ліги (відео)
"Жирона" з Циганковим на останніх хвилинах видряпала перемогу в каталонському дербі (відео)
Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромно перемогти та зберегти відрив від "Манчестер Сіті" (відео)