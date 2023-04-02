"Реал" розтрощив суперника в чемпіонаті Іспанії – Бензема за 7 хвилин зробив хет-трик (відео)

Андрій Лунін провів зустріч на лавці для запасних.

Мадридський "Реал" на власному полі знищив "Вальядолід" у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги – 6:0 .

Команда Карло Анчелотті вийшла вперед на 22-й хвилині – Родріго відзначився після передачі Марко Асенсіо.

До перерви "вершкові" встигли забити ще три гола. Автором хет-трику всього упродовж семи хвилин став чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема.

Двічі французькому нападнику асистував Вінісіус Жуніор. Ще одного разу гольову передачу віддав Родріго.

На 66-й хвилині Родріго міг оформити дубль, але гол бразильця було скасовано після перегляду відеоповтору через гру рукою.

І все ж, до фінального свистка "Реал" забив ще двічі. На 73-й хвилині ворота гостей вразив Асенсіо. Крапку в цьому поєдинку в компенсований час поставив Лукас Васкес.

Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (59 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці Примери, відстаючи від "Барселони" на 12 балів. "Вальядолід" (28 пунктів) розташовується на 16-й позиції.

У наступному турі "вершкові" 8 квітня приймуть "Вільярреал". Наступного дня "Вальядолід" вдома зіграє з "Мальоркою".

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