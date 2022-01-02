"Реал" сенсаційно програв у першому матчі нового року, Лунін знову залишився на лавці запасних

"Реал" сенсаційно програв у першому матчі нового року, Лунін знову залишився на лавці запасних

"Королівський клуб" зазнав першої поразки за три місяці.

Мадридський "Реал" несподівано розпочав 2022-й рік гостьовою поразкою від "Хетафе" ( 0:1 ) в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги.

Команда Карло Анчелотті за 90 хвилин гри так і не змогла розпечатати ворота суперника. Натомість господарі уже на 9-й хвилині повели в рахунку зусиллями турецького форварда Енеса Унала.

Єдиного гола "Хетафе" вистачило для перемоги над мадридським грандом, який востаннє програвав на початку жовтня минулого року. Тоді "вершкові" на виїзді поступилися "Еспаньйолу" (1:2) у поєдинку Примери.

Зазначимо, що ворота "бланкос" у цьому матчі захищав бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який щойно вилікувався від коронавірусу. Український воротар Андрій Лунін досі не отримав свого шансу дебютувати за мадридський клуб в Чемпіонаті Іспанії.

Незважаючи на поразку, "Реал" (46 балів) продовжує впевнено лідирувати в Ла Лізі. "Хетафе" (18 очок) посідає 16-ту сходинку

У наступному матчі чемпіонату "вершкові" 8 січня приймуть "Веленсію", а їхні сьогоднішні кривдники на наступний день в гостях зіграють проти "Севільї".

Читайте також:

Кількість хворих зросла до десяти: "Барселона" страждає від епідемії коронавірусу

Не лише "Реал" і "Барселона": у стані чемпіона Іспанії зафіксовано спалах COVID-19