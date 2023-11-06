"Реал" сенсаційно втратив очки та не зумів потіснити "Жирону" з першого місця Ла Ліги (відео)

"Королівський клуб" спіткнувся у грі з "Райо Вальєкано".

Мадридський "Реал" зіграв унічию з "Райо Вальєкано" у домашньому матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 0:0 .

Незважаючи на суттєву перевагу у володінні м'ячем (63% на 37%) та за кількістю ударів (22 проти 4), "вершкові" не змогли розпечатати ворота суперника.

За очікуваними голами (xG) команда Карло Анчелотті перевершила свого опонента (2,33 проти 0,17), проте змушена було задовольнитися лише нічиєю.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін укотре провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав орендований у лондонського "Челсі" Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

Таким чином, "Реал" (29 очок) залишився на другому місці в Ла Лізі. "Бланкос" двома балами поступаються "Жироні" українців Артема Довбика і Віктора Циганкова. "Райо Вальєкано" (18 пунктів) перебуває на дев'ятій позиції.

Наступний матч "Королівський клуб" зіграє 8 листопада вдома з португальською "Брагою" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Після цього "вершкові" 11 листопада в чемпіонаті Іспанії приймуть "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука. Того ж дня "Райо Вальєкано" на своєму полі зіграє з "Жироною" у Примері.

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