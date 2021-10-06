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"Реал" спокушає найдорожчого футболіста світу "космічною" зарплатою: коли чекати на супертрансфер

"Реал" спокушає найдорожчого футболіста світу "космічною" зарплатою: коли чекати на супертрансфер

Associated Press

"Вершкові" хочуть підписати Кіліана Мбаппе вільним агентом.

Мадридський "Реал" працює над переходом зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Як повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter, "Королівський клуб" переконаний, що підпише 22-річного француза після закінчення нинішнього сезону, коли той стане вільним агентом.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес запропонував Мбаппе 6-річний контракт із зарплатою близько 40 мільйонів євро за сезон.

Водночас парижани не хочуть втрачати одного зі своїх лідерів і готують для Мбаппе пропозицію подовжити контракт, термін якого закінчується 30 червня.

  • У поточному сезоні Мбаппе провів 12 матчів за паризький клуб, забив 4 голи і віддав 3 асисти.
  • Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.
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