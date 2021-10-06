"Реал" спокушає найдорожчого футболіста світу "космічною" зарплатою: коли чекати на супертрансфер

"Реал" спокушає найдорожчого футболіста світу "космічною" зарплатою: коли чекати на супертрансфер

"Вершкові" хочуть підписати Кіліана Мбаппе вільним агентом.

Мадридський "Реал" працює над переходом зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Як повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter, "Королівський клуб" переконаний, що підпише 22-річного француза після закінчення нинішнього сезону, коли той стане вільним агентом.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес запропонував Мбаппе 6-річний контракт із зарплатою близько 40 мільйонів євро за сезон.

Водночас парижани не хочуть втрачати одного зі своїх лідерів і готують для Мбаппе пропозицію подовжити контракт, термін якого закінчується 30 червня.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021

У поточному сезоні Мбаппе провів 12 матчів за паризький клуб, забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

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