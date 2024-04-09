"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у феєричному чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Андрій Лунін тричі пропустив у власні ворота, але його партнери відповіли такою ж кількістю голів.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Манчестер Сіті" зіграли внічию в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:3 .

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед уже на 2-й хвилині зустрічі – Бернарду Сілва прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у ближній кут воріт Луніна.

Проте "вершкові" дуже швидко не лише відігралися, а й повели в рахунку. Спочатку на 12-й хвилині після дальнього удару Едуардо Камавінги м'яч рикошетом від Рубена Діаша залетів у ворота – автогол записали на португальського захисника "городян".

А всього через дві хвилини Родріго отримав передачу на хід від Вінісіуса Жуніора та реалізував вихід один на один з голкіпером англійського клубу Штефаном Ортегою.

Після перерви англійський клуб зумів відігратися – на 66-й хвилині Філ Фоден з напівкола штрафного ефектно відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Минуло ще п'ять хвилин і захисник "небесно-блакитних" Йошко Гвардіол чудовим дальнім ударом вивів свою команду вперед.

Однак втримати перемогу підопічні Гвардіоли не змогли. На 79-й хвилині Федеріко Вальверде з меж штрафного злету замкнув м'який навіс від Вінісіуса, врятувавши для "Реала" нічию.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" відбудеться у середу, 17 квітня, на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

Зазначимо, що у півфіналі переможцець пари "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" зустрінеться з тріумфатором протистояння "Арсенал" – "Баварія".

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