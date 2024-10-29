"Реал" тиснув на мене": у France Football відреагували на скандал навколо "Золотого м'яча-2024"

Головний редактор журналу France Football Венсан Гарсія зізнався, що мадридський "Реал" тиснув на нього, щоб ще до урочистої церемонії дізнатися, хто отримає "Золотий м'яч-2024".

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні іспанець обійшов інших трьох фіналістів у номінації – бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, англійського півзахисника Джуда Беллінгема та іспанського захисника Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

"Реал" тиснув на мене, щоб дізнатися, чи виграв Вінісіус, і, можливо, моє мовчання змусило їх подумати, що Віні програв, тому вони не з'явилися. Я неприємно здивований, але не хочу витрачати ніч на розмови про це. Я хочу поговорити про нашого переможця, Родрі", – цитує Гарсію Madrid Xtra.

"Реал" бойкотував церемонію вручення "Золото м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

Також головний редактор France Football прокоментував результати голосування за володаря "Золотого м'яча" 2024 року.

"Це було близько. Ймовірно, Вінісіус постраждав від присутності Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля у топ-5, бо математично це забрало у нього кілька очок. Це також підбиває підсумки сезону "Реала", в якому показали чудовий виступ одразу кілька їхніх футболістів, і журі розділило свої рішення між ними, що зіграло на користь Родрі", – сказав Гарсія для Madrid Xtra.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

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