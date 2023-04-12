"Реал" у більшості переміг "Челсі" без Мудрика в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

"Вершкові" зробили солідну заявку на вихід до наступної стадії перед грою в Лондоні.

Мадридський "Реал" обіграв лондонський "Челсі" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії закінчився з рахунком 2:0 .

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед у середині першого тайму. На 22-й хвилині Даніель Карвахаль закинув до штрафного на Вінісіуса Жуніора, який у дотик пробив по воротах – Кепа Аррісабалага зреагував, але потім Карім Бензема з близької відстані добив м'яч у сітку.

У другому таймі підопічні Френка Лемпарда залишилися в меншості. На 59-й хвилині Бен Чілвелл перед карним майданчиком схопив за футболку Родріго, який втікав один на один з голкіпером. Арбітр показав захиснику "Челсі" пряму червону картку.

На 74-й хвилині "вершкові" скористалися чисельною більшістю – Марко Асенсіо, який перед цим з'явився на заміну, з лінії штрафного низом поцілив точно в кут після передачі Вінісіуса.

Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик та український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провели весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

Поєдинок-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Нагадаємо, переможець пари Реал" – "Челсі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі "Манчестер Сіті" – "Баварія".

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