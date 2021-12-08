"Реал" у Мадриді завдав поразки "Інтеру" та виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

"Вершкові" посіли перше місце в квартеті, де виступав донецький "Шахтар".
Мадридський "Реал" на власному полі обіграв міланський "Інтер" (2:0) в матчі заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22.
На 17-й хвилині Тоні Кроос відкрив рахунок у поєдинку.
На 64-й хвилині "нерадзуррі" залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Ніколо Барелла.
На 79-й хвилині Марко Асенсіо забив другий гол у ворота міланського клубу та зняв питання щодо переможця зустрічі.
- Завдяки цій перемозі підопічні Карло Анчелотті (15 очок) з першого місця кваліфікувалися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, "нерадзуррі" вийшло до плейоф ЛЧ з другої сходинки.
- У паралельному матчі цієї групи донецький "Шахтар" не зумів обіграти тираспольський "Шериф" (1:1). Клуб із Молдови фінішував на третій позиції та продовжить виступи в Лізі Європи, а українська команда вилетів з єврокубків.