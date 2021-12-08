"Реал" у Мадриді завдав поразки "Інтеру" та виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

"Реал" у Мадриді завдав поразки "Інтеру" та виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

"Вершкові" посіли перше місце в квартеті, де виступав донецький "Шахтар".

Мадридський "Реал" на власному полі обіграв міланський "Інтер" ( 2:0 ) в матчі заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22.

На 17-й хвилині Тоні Кроос відкрив рахунок у поєдинку.

На 64-й хвилині "нерадзуррі" залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Ніколо Барелла.

На 79-й хвилині Марко Асенсіо забив другий гол у ворота міланського клубу та зняв питання щодо переможця зустрічі.