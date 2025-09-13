"Реал" у меншості обіграв "Реал Сосьєдад" та одноосібно очолив Ла Лігу

"Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді здолав "Реал Сосьєдад" у матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 1:2 .

"Вершкові" вийшли вперед на 12-й хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе.

Утім, уже на 32-й хвилині підопічні Хабі Алонсо залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Дін Хейсен.

Незважаючи на гру вдесятьох, "Королівський клуб" збільшив свою перевагу – на 44-й хвилині Арда Гюлер забив з передачі Мбаппе.

На 56-й хвилині баски скоротили відставання – Мікель Оярсабаль реалізував пенальті. Однак на більше господарів поля не вистачило.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

Здобувши четверту поспіль перемогу на старті нового сезону, "Реал" з 12 очками одноосібно очолив турнірну таблцю Ла Ліги. "Реал Сосьєдад" з 2 балами посідає 17-ту сходинку.

У наступному турі Примери мадридці 20 вересня приймуть "Еспаньйол", а "Реал Сосьєдад" днем раніше позмагається з "Бетісом".

Перед цим, 16 вересня, "вершкові" приймуть французький "Марсель" у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів.