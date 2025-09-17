"Реал" у меншості вирвав перемогу над "Марселем" на старті основного етапу Ліги чемпіонів

"Реал Мадрид" – "Марсель" / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі обіграв французький "Марсель" у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі травмувався літній новачок мадридців Трент Александер-Арнольд, його замінив Дані Карвахаль.

На 22-й хвилині Тімоті Веа вивів "Марсель” уперед. Утім, підопічні Хабі Алонсо швидко відігралися – на 29-й хвилині пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

У другому таймі іспанський клуб залищився в меншості – Карвахаль на 72-й хвилині отримав пряму червону картку за удар суперника головою в обличчя.

Незважаючи на гру вдесятьох, "Королівський клуб" зміг вирвати перемогу – на 81-й хвилині Мбаппе оформив дубль, удруге за матч реалізувавши пенальті.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь поєдинок на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Марсель"

У наступному турі Ліги чемпіонів "бланкос" на виїзді зіграють з казахстанським "Кайратом", а "провансальці" приймуть нідерландський "Аякс". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.